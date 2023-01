Deux clubs nordistes se sont affrontés ce soir dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Une réelle opportunité pour les deux équipes d’affronter le PSG au prochain tour de cette compétition. Pour rappel, une bagarre générale avait eu lieu entre les joueurs de Remis Saint-Anne et Wasquehal lors des 64es de finale. Ce qui devait promettre à l’US Pays de Cassel de jouer d’office contre le PSG pour les 16es de finale. Le match a finalement été rejoué et Wasquehal s’est imposé (0-0 / Tab 4-2). Ce soir, on connaît enfin le prochain adversaire du PSG.

Pays de Cassel victorieux

Après une rencontre qui se dirigeait vers un 0-0, Wasquehal a mis un pied en 16es de finale en ouvrant le score par l’intermédiaire de Bouzar à quelques minutes de la fin du match (83e). Mais les Casselois n’ont pas dit leur dernier mot et Zimjak égalise d’une tête sur corner dans le temps additionnel. La qualification s’est donc jouée sur une séance de tirs au but. Le club de R1 (Pays de Cassel) est l’heureux vainqueur de ce choc nordiste et aura le droit de défier l’ogre parisien le 23 janvier prochain.