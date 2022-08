Placé sur la liste des transferts, Mauro Icardi va vite devoir se dénicher un point de chute s’il souhaite rejouer au football cette saison. En effet, pour bien faire comprendre à son élément qu’il n’est plus désiré, le PSG l’a écarté du groupe sous l’égide de Christophe Galtier. L’Argentin est donc invité à trouver un nouveau point de chute et certaines équipes ont fait part de leur intérêt pour l’attaquant parisien. En effet si Galatasaray semble en avant dans ce dossier, un autre club turc a fait part de son intérêt.

Trabzonspor est venu aux renseignements

Comme le révèle le journaliste Loic Tanzi, Galatasaray est toujours en discussion avec le PSG et Mauro Icardi, pour un prêt du joueur avec option d’achat. Néanmoins, une autre formation turque se serait renseignée pour l’actuel joueur du Paris Saint-Germain. Le club de Trabzonspor aurait tenté sa chance ces derniers jours et se serait renseigné sur les conditions d’un possible transfert de Mauro Icardi. Mais comme l’explique le journaliste, le joueur et son entourage aurait mis de côté cette proposition.