Un intérêt du Celta de Vigo pour Rafinha ?

Quel sera l’avenir de Rafinha à court terme ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le milieu de terrain de 28 ans ne rentre pas dans les plans du PSG et de Mauricio Pochettino. Absent de la liste de la Ligue des champions, le Brésilien n’a plus disputé le moindre match depuis le 15 octobre dernier. Ainsi, le joueur serait placé dans la liste des transferts et un départ au mercato d’hiver est envisageable.

Et selon les informations du quotidien espagnol AS, le nom du Celta de Vigo a refait surface ces derniers jours. « Des spéculations surgissent autour d’une troisième étape du milieu de terrain au Celta », rapporte le journal madrilène. En effet, Rafinha a déjà évolué à deux reprises dans ce club espagnol lors des saisons 2013-2014 et 2019-2020. De plus, le probable départ de Denis Suárez renforce un peu plus « les spéculations » autour d’un possible intérêt du Celta pour l’ancien du FC Barcelone. Et face à un manque criant de temps de jeu (5 matches disputés, 221 minutes), Rafinha « a besoin de changer d’air pour relancer sa carrière. »

Cependant deux obstacles se présentent devant le club de Liga : le PSG souhaite un transfert et les émoluments du joueur du 28 ans. « Il existe l’alternative d’accepter un contrat à long terme, une possibilité risquée compte tenu des antécédents de blessures du meneur de jeu », explique AS. Mais avec le prochain départ de Denis Suárez, plutôt lors du mercato estival, le Celta de Vigo devra trouver une solution alternative à ce poste de milieu offensif. Au Brésil, le nom de Flamengo est également associé au joueur des Rouge & Bleu.