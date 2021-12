Rabesandratana et le cas Sergio Ramos

Après les matches nuls face à l’OGC Nice (0-0) et le RC Lens (1-1), le PSG va disputer une troisième belle affiche en championnat avec la réception de l’AS Monaco ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se jouera une nouvelle fois sans Sergio Ramos. L’Espagnol poursuit son travail individuel et devrait effectuer son retour aux entraînements collectifs la semaine prochaine. Sur les ondes de France Bleu Paris, l’ancien des Rouge & Bleu – Eric Rabésandratana – a évoqué le cas du champion du monde 2010.

« Il y aura quelques absents au PSG. On attendait le retour de Sergio Ramos, il est encore un petit peu ménagé. Je pense que c’est plus prudent de vraiment prendre zéro risque. Il est quand même très entouré et on est très minutieux avec lui. Il n’y a pas vraiment d’urgence même si on avait envie de le voir face à cette équipe de Monaco. On prend notre mal en patience et j’espère le voir avant la trêve. Mais c’est vrai qu’on se pose des questions. Il a fait un match extraordinaire (face à l’AS Saint-Etienne pendant 90 minutes) et puis derrière on est un peu dans l’attente. On est un peu frustré parce qu’il était très bon et que forcement on a envie de le voir plus souvent sur le terrain. »

Eric Rabésandratana est également revenu sur cette rencontre face à l’AS Monaco, un adversaire qui pose souvent des difficultés aux Parisiens. « Il faut déjà s’attendre à un adversaire très coriace. Ça va être un match difficile, comme souvent contre Monaco. C’est un peu une bête noire donc il va falloir la respecter. Il va surtout falloir respecter Kovac, qui vient absolument pour gagner et il l’a dit en conférence de presse. Il ne vient pas juste pour essayer de contenir un peu les qualités de cette équipe, il vient pour la victoire. »