Quel onze du PSG pour affronter l’AS Monaco ?

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), l’affiche entre le PSG et l’AS Monaco – au Parc des Princes – clôturera la 18e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire après deux matches nuls consécutifs face à l’OGC Nice (0-0) et le RC Lens (1-1). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Julian Draxler et Neymar Jr. Ainsi, le coach des Rouge & Bleu devrait aligner une équipe semblable à celle victorieuse face au Club Bruges en milieu de semaine.

Gigio Donnarumma enchaîne dans le but parisien. Abdou Diallo devrait connaître une deuxième titularisation d’affilée aux côtés de Marquinhos. Juan Bernat et Achraf Hakimi sont pressentis pour débuter sur les côtés. Le milieux à trois Georginio Wijnaldum, Marco Verratti et Idrissa Gueye est attendu. Enfin, Ángel Di María, Leo Messi et Kylian Mbappé formeront le trio offensif, sauf surprise de dernière minute. Reste à savoir si l’international français débutera sur le côté gauche ou à la pointe de l’attaque.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Verratti, Gueye – Di María, Messi, Mbappé

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Verratti, Gueye – Di María, Messi, Mbappé XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Di María

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Verratti, Gueye – Messi, Mbappé, Di María XI probable imaginé par la rédaction Canal Supporters : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Verratti, Gueye – Di María, Messi, Mbappé