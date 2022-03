Un intérêt du PSG pour Conte ?

Souvent remis en question depuis le début de saison et pointé du doigt pour ses choix et le jeu proposé par le PSG, Mauricio Pochettino est aujourd’hui plus que jamais sur la sellette. Comme à l’accoutumée, de nombreux noms seront associés au Paris Saint-Germain pour y reprendre le poste sur le banc de touche.

L’information sortie aujourd’hui est transalpine et nous provient du journaliste Pasquale Guarro du media italien Calcio Mercato. Ce dernier (proche de l’Inter Milan et du clan d’Antonio Conte) nous apprend que la direction des Rouge & Bleu aurait fait d’Antonio Conte une piste sérieuse pour remplacer Mauricio Pochettino, et que les premiers contacts auraient également été noués.



« Les propriétaires du PSG veut essayer de donner une âme à l’équipe, des éléments en plus du talent, qui ne suffit pas. Ils veulent un entraîneur qui fasse ressortir les valeurs du football et ils pensent que le nom parfait est Conte. Les premiers contacts ont commencé« , a tweeté aujourd’hui le journaliste italien.

À noter que ce n’est pas la première fois que le nom d’Antonio Conte est associé au PSG. Actuellement en poste à Tottenham, le technicien italien pourrait être remis en question du côté des Spurs en cause notamment de l’irrégularité des résultats et des désaccords avec la direction.