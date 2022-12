Juan Bernat finalement présent à l’entraînement du PSG ?

Présent dans le groupe du PSG pour le match à Strasbourg, Juan Bernat n’était finalement pas sur la feuille de match en raison de petites douleurs à la cuisse le matin du match. Annoncé absent de l’entraînement du jour, il a posté une photo de lui à…l’entraînement sur ses réseaux sociaux.

Doublure de Nuno Mendes, Juan Bernat aurait pu profiter de l’absence du latéral gauche portugais, qui doit reprendre l’entraînement dans deux semaines, pour enchaîner les matches. Mais pour le retour à la compétition du PSG contre Strasbourg, il n’était pas sur la feuille de match malgré sa présence dans le groupe. En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier avait expliqué que l’ancien du Bayern Munich avait ressenti une douleur à la cuisse le matin du match. Le coach parisien avait préféré prendre aucun risque et décidé de titulariser le titi El Chadaille Bitshiabu, à un poste inhabituel d’arrière gauche pour lui. Il a réussi sa première comme titulaire, même s’il n’a pas apporté offensivement.

Bernat poste une photo de lui à l’entraînement

Plus tôt dans la journée, l’Equipe expliquait que Juan Bernat avait manqué la séance d’entraînement du PSG et qu’il était très incertain pour le match contre Lens dimanche soir (20h45, Prime Video). Christophe Galtier aurait alors travaillé une défense avec Achraf Hakimi à droite et Nordi Mukiele à gauche, comme cela avait été le cas en fin de match contre Strasbourg lorsque l’international marocain était entré en jeu. Mais sur sa story Instagram, Bernat a dévoilé des photos de lui à l’entraînement. Sera-t-il du voyage dans le Nord dimanche ? Réponse demain avec le point médical et la divulgation du groupe.