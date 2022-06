Un intérêt du PSG pour Leonardo Spinazzola ?

Cet été, l’effectif du PSG risque de beaucoup bouger. Les dirigeants parisiens ont une dizaine de joueurs qu’ils aimeraient voir partir mais ils ont également des pistes pour le renforcer, avec des joueurs plus fiables. Un des postes où les Rouge & Bleu ne semble pas avoir besoin d’une recrue, le latéral gauche. Avec Nuno Mendes – dont l’option d’achat a été levée – et Juan Bernat, il est bien pourvu.

Le PSG aurait sondé l’entourage de Spinazzola

Mais selon les informations d‘Il Mattino, le PSG et le Real Madrid auraient sondé l’entourage de Leonardo Spinazzola. L’arrière gauche, qui peut aussi évoluer un peu plus haut sur le terrain, joue actuellement à l’AS Roma et est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club romain. S’il n’y a pas encore eu de contact entre les clubs, ce dossier s’annonce compliqué. José Mourinho ne souhaite en aucun cas se séparer de son champion d’Europe.