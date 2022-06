Vendredi, la rumeur d’une arrivée de Vitinha au PSG s’est accélérée au fil de la journée. Au début, il s’agissait d’un intérêt des Rouge & Bleu mais tout s’est accéléré et on parle maintenant d’un accord entre l’international portugais et le club de la capitale et d’un PSG prêt à activer sa clause libératoire (40 millions d’euros).

Le PSG voudrait payer en plusieurs fois

Selon les informations d’A Bola, le PSG aurait – dans un premier temps – voulu régler le FC Porto en trois fois, avec un premier paiement de 20 millions d’euros dès l’officialisation du transfert. Une proposition qui n’intéresse pas le club portugais, qui veut être payé en une fois. Selon le quotidien sportif lusitanien, le PSG pourrait utiliser la même stratégie que le transfert de Joao Felix à l’Atlético de Madrid, l’affacturage inversé. Le PSG solliciterait un prêteur qui paierait cash Porto et étalerait la somme avec le PSG qui pourrait donc payer en plusieurs versements.