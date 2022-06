Récemment officiellement joueur du PSG jusqu’en 2026, c’est dans le cadre de la signature de son contrat que Nuno Mendes s’est exprimé au micro de PSG TV. L’international portugais est dans un premier temps revenu sur sa première saison en Rouge & Bleu : « C’était une saison très animée. Nous n’avons pas atteint tous nos objectifs, mais nous avons atteint le principal, à savoir le championnat. Maintenant il va falloir continuer à travailler. La saison s’est bien passée pour moi et je pense que pour mes coéquipiers aussi. Sur un point de vue personnel, je pense que c’était une saison d’apprentissage. Je suis venu ici pour grandir et apprendre. C’était une très bonne saison« , a-t-il déclaré avant de revenir sur son implication et son temps de jeu : « Bien sûr je veux jouer tous les matchs, je n’ai pas joué l’intégralité des rencontres disputées, mais à chaque fois que j’ai joué j’ai tout donné. Je pense que j’ai évolué en tant que joueur, c’est mon objectif« .

Une intégration facilitée par son compatriote Danilo

Méconnu du grand public lors de son arrivée en août 2021, le latéral gauche a su s’intégrer dans le vestiaire parisien : « Quand je suis arrivé ici, le plus difficile était de créer des automatismes parce que je ne connaissais personne. Je ne connaissais que Danilo. Il m’a aidé à m’intégrer dans le groupe et sur le terrain. Je parle à tout le monde. Cela m’a aidé à me sentir serein ici. C’est une adaptation disons, plus ou moins facile parce que j’avais l’habitude de jouer à cinq mais avec l’équipe nationale je jouais à quatre« , a-t-il confié au média du club. Le nom de Nuno Mendes ne faisait peut-être pas l’objet des plus grandes attentes de la part des supporters du PSG et des observateurs du football en général tant le dernier mercato estival du club de la capitale a offert des noms clinquants, cependant aux yeux de beaucoup, il a été la satisfaction de la saison : « Je suis venu ici dans le but d’aider l’équipe et le club. Je pense que j’ai tout donné. Depuis que je suis tout petit, j’avais l’envie de jouer pour un grand club, le Paris Saint-Germain en est un. J’ai beaucoup appris. J’ai appris un peu de français, j’ai appris beaucoup de choses tous les jours. Comme je suis jeune, j’ai beaucoup de temps pour apprendre. Cette année a été une nouvelle année d’apprentissage, et je pense que tout le monde m’a aidé à évoluer« . Le numéro 25 du PSG est ensuite revenu sur les différents moments de cette saison 2021 / 2022 : « Il y a eu beaucoup de bons moments, mais il y a eu aussi des moments moins bons. Je pense que lorsque nous avons eu des moments moins bons, l’équipe a su bien réagir. Nous allons à l’entraînement en faisant toujours de notre mieux. Et c’est ainsi que nous avons abordé toute la saison. Malgré les déceptions, l’équipe a toujours bien réagi. C’est aussi ce qui nous a permis de remporter le championnat« .

Des ambitions affichées

A l’image de son talent, et de cette nouvelle génération, Nuno Mendes ne se cache pas et affiche clairement ses ambitions au PSG : « Je suis aussi venu ici pour écrire mon nom au Paris Saint-Germain. Cela a commencé cette année et j’espère continuer à donner des joies au club, avec plus de championnats, plus de titres. C’est ce que j’essaie de faire chaque fois que je représente le club« . Il s’est ensuite remémoré sa première rencontre avec les supporters Rouge & Bleu : « La première fois que j’ai vu les supporters, c’est lors du match contre Lyon. Avant le match, il y avait déjà beaucoup de fumée, beaucoup de chants. Je pense que c’est une chose incroyable à voir de ses propres yeux, je l’ai vécu et j’en suis très heureux« .

Lorsqu’on lui demande les meilleurs moments de sa première saison à Paris, le Portugais a du mal à en tirer un : « Il y en a beaucoup (sourire). La première fois que j’ai joué en Ligue des Champions, en Ligue 1. La première fois que j’ai gagné le championnat. Le trophée de faire partie du meilleur onze de Ligue 1. Il y en a beaucoup je ne pourrais pas en choisir un seul« .