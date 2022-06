Le PSG est l’un des clubs les plus cités lors des salves de mercato. Étant l’un des meilleurs clubs du monde, il est parfois utilisé pour faire monter les enchères par les clubs ou les agents de joueurs. Ce vendredi, une rumeur autour d’un possible intérêt du PSG pour Vitinha bruisse au Portugal. Le milieu de terrain du FC Porto (22 ans) reste sur une bonne saison sous le maillot du champion du Portugal (47 matches, 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues). Il a aussi connu les joies d’être sélectionné avec la sélection portugaise (3 capes). Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Vitinha serait dans le viseur de deux grands clubs européens.

Une clause libératoire à 40 millions d’euros

Selon les informations de Correio da Manhã TV, le PSG et Manchester United seraient prêts à s’attacher les services de l’ancien de Wolverhampton. Le média lusitanien indique que les deux clubs souhaiteraient lever son option d’achat, qui s’élève à 40 millions d’euros. Une information confirmée par A Bola dans son édition du jour. Mais Sergio Conceiçao, l’entraîneur des Dragoes, ne veut pas entendre parler d’un départ de son joueur selon Record. Même s’il a accepté le départ de Fabio Vieira pour Arsenal, il ne compte pas voir partir un autre joueur prometteur. L’ancien coach nantais voudrait même que Porto prolonge le contrat de Vitinha pour augmenter sa clause libératoire et éloigner les prétendants.