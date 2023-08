Alors que son statut est quelque peu mis en péril depuis le début de la saison, Marquinhos voit Al-Ittihad lui faire la cour. Le défenseur ne serait toutefois nullement intéressé par un départ du PSG.

La saison version 2023-2024 du PSG a bel et bien démarré. Pour l’heure, les résultats ne sont pas vraiment au beau-fixe avec deux nuls concédés en deux sorties. Cela ne reste que le démarrage d’une machine qui a énormément évoluer au cours du dernier mercato. Pas moins de dix nouveaux joueurs ont ainsi débarqué, en plus de nombreux départs, et non des moindres. Marquinhos suivra-t-il en ce sens, la même route que celle prise par Neymar ? Rien ne l’indique au moment où sont écrites ces lignes et ce, même si son capitanat fait apparemment débat en interne..

Al-Ittihad veut Marquinhos

Mais un candidat compterait bien tenter sa chance malgré tout à en croire les informations de RMC. Ce club, c’est Al-Ittihad. Après avoir bouclé les recrutements de Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore de Fabinho, l’écurie saoudienne, en quête d’un central de haute envergure, aurait désormais coché le nom de Marquinhos. Problème, le principal intéressé n’aurait pas vraiment dans l’idée de quitter le PSG, comme son frère l’avait notamment clamé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela. RMC précise, en outre, que le cas de Marquinhos diviserait bel et bien en interne. D’où le nouveau vote programmé en ce qui concerne le capitanat. Reste que Al-Ittihad serait prêt à offrir une indemnité de transfert conséquente, en plus d’une jolie revalorisation salariale pour l’Auriverde. Une éventuelle approche qui devrait, selon toutes vraisemblances, nullement aboutir donc.