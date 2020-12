Le PSG compte des millions de supporters dans le monde. Et l’ensemble de ses supporters rêvent de rencontrer les joueurs des Rouge & Bleu. François, jeune supporter de 22 ans atteint de trisomie 21 n’échappe pas à la règle. Ce dernier a fait le buzz sur les réseaux sociaux quand il a appris qu’il avait gagné un maillot dédicacé de tous les joueurs du PSG dans l’émission Footballshow de BeIn Sport en septembre dernier. Ce mardi, il a été interrogé par le Parisien. Et ce dernier a expliqué avoir deux rêves, pique-niquer avec Neymar mais également pouvoir être invité lors d’une séance d’entraînement afin de pouvoir rencontrer les joueurs. “J’aimerais que le PSG me permette un jour d’assister à un entraînement pour rencontrer les joueurs, parler avec quelques-uns, juste quelques secondes, espère-t-il. Peut-être ne connaissent-ils pas bien mon handicap et ce sera une occasion qu’ils le découvrent. Pour moi, ce serait un grand honneur.“