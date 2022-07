Le PSG possède un très bon centre de formation. Plusieurs titis ont signé un contrat professionnel avec leur club formateur et certains s’entraînent régulièrement avec l’équipe première et font des apparitions dans les groupes pour les matches voire jouent quelques minutes en match officiel. D’autres jouent avec les équipes de jeunes des Rouge & Bleu. C’est le cas de Kaïs Najeh. Le latéral gauche (19 ans) a signé son premier contrat professionnel l’année dernière et est lié avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Cet été, il aimerait partir afin d’emmagasiner du temps de jeu.

Un transfert pourrait aussi être envisagé

Selon les informations de RMC Sport, Kaïs Najeh souhaiterait quitter le PSG cet été. Un prêt serait à l’étude avec les Rouge & Bleu « mais les deux parties ne souhaitent pas exclure un transfert définitif si un projet commun est trouvé. » Attaché au PSG, le franco-marocain souhaite lancer sa carrière. « Et il sait qu’il devra le faire ailleurs qu’à Paris« , conclut le média sportif.