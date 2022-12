Les demi-finales de la Coupe du Monde se jouent ce mardi et demain. Il y a presque une heure, l’Argentine de Lionel Messi s’est qualifiée pour la finale. La Pulga affrontera l’un de ses coéquipiers dimanche après-midi, Kylian Mbappé ou Achraf Hakimi qui s’opposent avec la France et le Maroc demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports).

L’Argentine a surclassé la Croatie ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde (3-0). Lionel Messi a une nouvelle fois été performant avec un but et une passe décisive. Le numéro 30 du PSG s’est qualifié pour la finale et peut poursuivre son rêve de remporter le Mondial, qui devrait très certainement son dernier. En finale, il affrontera à coup sûr un de ses coéquipiers chez les Rouge & Bleu. En effet, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, amis inséparables depuis l’arrivée du latéral droit à Paris durant l’été 2021, vont se disputer une place en finale de la Coupe du Monde demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1) lors de l’affrontement entre la France et le Maroc.

Un nouveau joueur du PSG champion du Monde

Après 2018 et Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, le PSG est assuré d’avoir un nouveau champion du monde dans ses rangs dimanche après-midi. L’attaquant français pourrait entrer dans l’histoire avec une deuxième Coupe du Monde d’affilée avant ses 24 ans. Du côté de Lionel Messi, se serait l’apothéose de la fin de sa carrière, un an et demi après avoir remporté la Copa America. Enfin, Achraf Hakimi réaliserait l’un des exploits si ce n’est l’exploit le plus retentissant de l’histoire du Mondial. Le latéral droit du PSG et ses coéquipiers entreraient aussi dans l’histoire du football marocain et de l’Afrique.