Vers un forfait de Kimpembe pour PSG / Strasbourg

À deux semaines de la reprise du championnat, Christophe Galtier devrait se passer de quelques cadres pour la réception du RC Strasbourg comme Presnel Kimpembe.

Depuis le 10 septembre et une victoire face au Stade Brestois (1-0), Presnel Kimpembe a seulement disputé 85 minutes (réparties en trois matches) avec le PSG. Et pour cause, l’international français s’était blessé à la cuisse gauche et avait entamé une course contre la montre afin d’être apte pour la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. Un objectif quasiment atteint mais des douleurs au tendon d’Achille ont mis fin à ses rêves de disputer un deuxième Mondial. Après des examens en club et en sélection, le champion du monde 2018 avait dû renoncer à participer à la compétition.

Kimpembe souffre toujours au niveau du tendon d’Achille

Mais plus de trois semaines après, la douleur est toujours présente. Comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, « le joueur de 27 ans continue de souffrir de cette blessure. Il ressent aussi une gêne à son autre tendon d’Achille. Et son rétablissement se fait lentement. » Lors de cette coupure internationale, le champion du Monde 2018 a multiplié les soins, en se rendant notamment à la clinique Aspetar au Qatar. Si le Titi est présent au Camp des Loges depuis la semaine dernière, la date de son retour à la compétition reste encore floue. Mais, il est très « peu probable que ce soit en 2022 » et il devrait donc manquer la réception du RC Strasbourg le 28 décembre prochain (21h) à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1.