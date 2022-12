La première demi-finale de Coupe du monde se disputait ce mardi soir au stade de Lusail entre l’Argentine et la Croatie avec un objectif clair : valider son ticket pour la finale le 18 décembre prochain.

Après quelques jours d’attente, les demi-finales de Coupe du monde débutaient ce mardi. Et comme première affiche, les finalistes malheureux des éditions 2014 et 2018, l’Argentine et la Croatie s’affrontaient. Outsider de la compétition, la Croatie est parvenue à sortir le Brésil de Neymar et Marquinhos lors du tour précédent. De son côté, l’Argentine veut offrir une belle dernière Coupe du monde à Lionel Messi, titulaire en attaque ce soir. Le vainqueur de ce match affrontera la France ou le Maroc en finale le 18 décembre prochain.

Dans un début de match tactique, les deux équipes ne se montrent pas dangereuses. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir le match se débloquer. Lancé en profondeur, Julian Alvarez se présente dans la surface de réparation croate. Après avoir dévié le ballon, il se heurte à Livakovic. L’arbitre décide de siffler penalty. Une décision qui risque de beaucoup faire parler, la faute n’étant pas évidente. Lionel Messi se présente et ne tremble pas en frappant très fort dans la lucarne droite de Livakovic, qui avait plongé du bon côté (1-0, 34e). Les Croates qui vont craquer une deuxième fois cinq minutes après. Sur un corner croate, l’Argentine va partir en contre. Julian Alvarez va remonter tout le terrain et, après deux contres favorables, inscrire le deuxième but de l’Albiceleste (20-39e). La Croatie a craqué et repart aux vestiaires avec ce déficit de deux buts.

Messi, merveilleux passeur décisif

En seconde période, la Croatie va tenter de rapidement marquer afin d’espérer revenir dans le match et croire encore en une qualification pour la finale. Mais ils n’arrivent pas à se montrer dangereux. C’est même l’Argentine, par l’intermédiaire du numéro 30 du PSG, qui va se montrer dangereuse, mais Livakovic va réussir à stopper la tentative de l’attaquant (58e). Ce dernier qui va se montrer décisif quelques minutes plus tard. Depuis l’aile droite, Messi réalise un festival technique pour déborder Gvardiol, entrer dans la surface, effacer à nouveau le défenseur croate et centrer idéalement en retrait pour Alvarez qui trompe le gardien croate (3-0, 69e) pour quasiment offrir la place en finale à l’Albiceleste. La fin de match est un peu rythmé mais plus rien ne bouge. L’Argentine se qualifie pour sa deuxième finale en trois éditions de la Coupe du Monde. La Pulga, auteure d’une nouvelle très belle performance, poursuit son rêve de remporter ce Mondial qu’elle convoite tant. Avec son onzième but en Coupe du Monde, il devient le meilleur buteur de la compétition en activité, ainsi que le meilleur réalisateur argentin de l’histoire de la Coupe du Monde. En finale, il deviendra aussi le joueur avec le plus de matches jouées (26) effaçant des tablettes Lothar Matthäus (25). Lionel Messi qui est également co-meilleur buteur de la compétition avec son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. L’Argentine attend désormais son adversaire, la France ou le Maroc, qui s’affronteront demain soir (20 heures).