Mercato : Un accord entre le PSG et Fenerbahçe pour Milan Skriniar ?

S’il n’a pas réussi à se faire une place au PSG sous les ordres de Luis Enrique, Milan Skriniar a pris la direction de la Turquie et plus précisément du Fenerbahçe. Le prêt semble bien se dérouler, à tel point que le club de José Mourinho souhaiterait recruter le défenseur slovaque.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain libre de tout contrat, Milan Skriniar n’a cessé de voir son temps de jeu diminué. En effet, l’ancien de l’Inter Milan est passé d’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, à, cette saison, un joueur qui doit libérer une place dans le vestiaire. Ainsi, au cours de l’hiver dernier, l’international slovaque a pris la direction du Fenerbahçe en prêt jusqu’à la fin de saison. Sous les ordres de José Mourinho, Milan Skriniar a pris part à 12 rencontres toutes compétitions confondues, et semble avoir convaincu les dirigeants turcs. En effet, selon les dernières informations locales du média Fanatik, il existerait un accord verbal entre l’actuel second de Süper Lig et le Paris Saint-Germain à hauteur de 10M€ pour le joueur de 30 ans. Pour rappel, sur le plan contractuel, Milan Skriniar a rejoint le PSG libre de tout contrat, et son bail l’associe au club de la capitale jusqu’en juin 2028.