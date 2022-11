Un match amical contre Quevilly Rouen durant la trêve ?

Hier, le PSG a cartonné contre Auxerre (5-0) pour son dernier match avant la Coupe du Monde. Les non mondialistes sont attendus à l’entraînement le 5 décembre, même s’ils auront un programme à suivre pendant leurs « vacances. » Les joueurs concernés devraient jouer un match amical avant le retour de la compétition officielle.

Hier après-midi, lors de la 15e journée de Ligue 1, le PSG a surclassé Auxerre (5-0) – au Parc des Princes – pour son dernier match avant la Coupe du Monde. Désormais, place à la Coupe du Monde pendant un mois. Avec le forfait de Presnel Kimpembe, il y aura 11 joueurs du PSG au Qatar. Les autres retrouveront le chemin du Camp des Loges le 5 décembre. Ils auront donc 22 jours de repos, même s’ils auront un programme à suivre pendant leurs vacances. Les Parisiens retrouveront le chemin des terrains le 28 décembre avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Les Mondialistes auront, eux, droit à 10 jours de repos après leur parcours à la Coupe du Monde. Afin de retrouver du rythme après cette coupure, le club de la capitale devrait jouer un match amical au mois de décembre.

Une rencontre au Camp des Loges

Selon les informations de Paris-Normandie, une rencontre amicale doit avoir lieu entre le PSG et Quevilly-Rouen le mercredi 21 décembre au Camp des Loges. Un adversaire que le PSG avait déjà affronté cette saison, son premier match de préparation à la saison 2022-2023 (15 juillet), déjà au Camp des Loges, et qui s’était soldé sur une victoire des Rouge & Bleu grâce à des buts de Sergio Ramos, sur penalty, et Djedi Gassama. Le 21 décembre, le club de Ligue 2 devrait croiser la route du défenseur espagnol, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ou encore Renato Sanches, qui ne joueront pas la Coupe du Monde.