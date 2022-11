La Coupe du Monde débute dans neuf jours. 12 joueurs du PSG devaient être concernés par la compétition. Mais un forfait de dernière minute vient d’être annoncé. De retour sur les terrains hier après-midi, Presnel Kimpembe est forfait pour le Mondial.

Blessé contre Brest le 10 décembre (ischio-jambiers), Presnel Kimpembe avait manqué six semaines de compétitions. Le titi du PSG avait fait son retour sur les terrains contre le Maccabi Haïfa (7-2, 25 octobre) avant d’être titularisé contre Troyes quatre jours plus tard et joué 60 minutes. Il avait ensuite manqué les matches contre la Juventus Turin (1-2) et Lorient (1-2) en raison d’une douleur au tendon d’Achille. Il a rejoué hier en entrant 15 minutes contre Auxerre (5-0). À l’issue de la rencontre, il avait expliqué se sentir bien et être prêt pour la Coupe du Monde. Mais le numéro 3 du PSG ne jouera pas le Mondial au Qatar. Ce lundi matin, l’Equipe de France – via son compte twitter – a officialisé le forfait de Kimpembe. La raison, il n’est pas suffisamment rétabli de sa blessure. Il est remplacé par le Monégasque Axel Disasi.

« J’ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde«

Sur ses réseaux sociaux, le numéro 3 du PSG a réagi à ce forfait. « Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l’Equipe de France, j’ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde…Comme beaucoup le savent , je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c’est toujours une immense fierté et le fait d’avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure compétition à tous mes coéquipiers, j’ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter…Allez les Bleus.«