Un nouveau cap franchi par Mbappé au PSG

Buteur à deux reprises ce samedi soir face au RC Lens (3-1), Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs sous le maillot parisien.

Après un été mouvementé avec un bras de fer avec sa direction où il aura notamment été écarté du groupe principal pendant quelques semaines, Kylian Mbappé a montré une nouvelle fois son importance chez les Rouge & Bleu. Déjà décisif la semaine passée avec un but marqué sur penalty face au TFC (1-1), le numéro 7 parisien a réalisé une belle performance pour son retour au Parc des Princes contre le RC Lens (3-1). Titulaire en attaque, l’international français s’est parfaitement intégré dans le collectif mis en place par Luis Enrique.

Impliqué dans plus de 300 buts

Grâce à son doublé face au RC Lens ce samedi, Kylian Mbappé a marqué ses 150e et 151e buts en Ligue 1 avec le maillot des Rouge & Bleu. « L’occasion pour lui d’être impliqué dans pas moins de 200 buts en championnat avec le club de la capitale (151 buts, 49 passes décisives) », rapporte le club parisien via son site internet. Un autre cap a aussi été franchi par le champion du monde 2018. Toutes compétitions confondues, il comptabilise 215 réalisations et 86 passes décisives sous les couleurs parisiennes et est donc impliqué dans plus de 300 buts (301) depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu à l’été 2017. Des chiffres qui continueront à grossir dans les semaines à venir, lui dont l’avenir semble s’écrire au PSG lors de cette saison 2023-2024.

Le classement des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1