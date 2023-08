Un premier stage singulier pour Ethan Mbappé avec le PSG

Ethan Mbappé, performant avec l’équipe U19 du PSG la saison dernière, a été convié à la tournée asiatique du club de la capitale. Il a vécu un premier stage singulier, avec en fond l’actualité autour de l’avenir de son frère.

Ethan Mbappé a participé à la tournée asiatique du PSG. Le jeune milieu de terrain a même eu la chance de participer à plusieurs matches de préparation, dont celui contre le Jeonbuk Motors ce matin, avec une place de titulaire à la clé. « Une première scrutée un peu plus que d’ordinaire, évidemment, puisqu’en toile de fond le conflit opposant Kylian, sa star de frère, et le président Al-Khelaïfi est toujours aussi ardent« , indique Le Parisien. Après un début de match compliqué, qui peut être compréhensible avec l’actualité autour de Kylian Mbappé et son stress de sa première titularisation, il s’est ensuite mis au diapason « en délivrant notamment une belle passe en profondeur du gauche à Neymar (16e) ou en jouant un une-deux bien senti en pleine surface adverse avec le Brésilien (60e). »

A voir aussi : PSG : Ethan Mbappé fier de s’entraîner avec son frère

Pas donné l’impression d’être perturbé par la situation de son frère

Avec son nom, ses foulées sur et en dehors du terrain, sont un peu plus observées que celles de ses partenaires du centre de formation du PSG, avance le quotidien sportif. Ce constat, le numéro 38 parisien ne l’ignore pas mais il a passé le Japan Tour 2023 « sans donner la moindre impression d’être perturbé par le drôle de contexte environnant. » Arrivé sur la pointe des pieds, il a, comme les autres, trouvé sa place au sein d’un groupe qui aura « eu l’intelligence, comme sans doute son entourage, de le tenir à l’écart du quotidien animé de son aîné« , explique Le Parisien. Lors de cette tournée, Ethan Mbappé a pu communiquer avec l’ensemble de ses partenaires même s’il a partagé le plus clair de son temps avec les titis Ilyes Housni, Ismaël Gharbi, Noha Lemina ou Warren Zaïre-Emery. « Timide, ou plutôt discret de prime abord, il n’hésite pas à manier l’humour avec ses plus proches partenaires. » Il est aussi proche de Presnel Kimpembe, toujours bienveillant avec les éléments du centre de formation, ou Hugo Ekitike.