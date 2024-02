Depuis plusieurs semaines, le sujet d’un possible départ du PSG du Parc des Princes est revenu sur la table. Une délégation de la communauté de communes de Saint-Quentin-en-Yvelines doit prochainement se rendre au Qatar pour évoquer le sujet d’un nouveau stade.

Depuis de nombreuses années, le PSG souhaite devenir le propriétaire du Parc des Princes. Mais il tombe sur un os, Anne Hidalgo. La maire de Paris ne compte pas vendre l’enceinte au Rouge & Bleu, et le répète à chaque interview qu’elle accorde. Mardi, le Conseil de Paris a validé le souhait de l’élue de ne pas vendre le Parc des Princes au PSG. Un nouvel évènement qui a fait déborder le vase. Hier, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une bombe en expliquant que les dirigeants parisiens souhaitaient quitter leur enceinte historique. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc. »

Un voyage dans les prochaines semaines

Depuis plusieurs semaines, le président du PSG explique que le club de la capitale a des projets de nouveaux stades. L’un d’entre eux mènerait à Montigny-le-Bretonneux. L’Equipe explique qu’une délégation de la communauté de communes de Saint-Quentin-en-Yvelines doit se rendre dans les prochaines semaines au Qatar. « Le sujet du futur stade du Paris-Saint-Germain sur un terrain à Montigny-le-Bretonneux est au programme des échanges à Doha. » Au sujet du dossier de stade du PSG à Montigny, différentes études ont été menées ou sont en cours pour juger la faisabilité du projet, notamment celle sur la desserte en transports en commun. Les équipes du PSG dédiées, autour de Nicolas Ramillon, responsable du département immobilier du club, échangent régulièrement avec celles de la ville des Yvelines, conclut le quotidien francilien.