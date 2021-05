Une absence d’un mois évoquée pour Navas en raison d’une blessure à l’épaule

Non convoqué pour disputer la phase finale Ligue des Nations avec le Costa Rica début juin, l’absence de Keylor Navas a été révélée par le sélectionneur costaricien. Ronald Gonzalez a indiqué que le gardien de 34 ans était absent de la liste pour cause de blessure. Une luxation de l’épaule droite est notamment annoncée et une absence d’un mois est évoquée. L’international costaricien avait ressenti une douleur à l’épaule lors du match face au Stade Brestois. “Il faut respecter les avis et rapports envoyés par le PSG. Le médecin nous a fait savoir qu’il a une luxation de l’épaule droite. Je voudrais qu’il puisse faire une pré-saison complète avec son équipe et qu’il arrive à son meilleur niveau en septembre, qui est la date la plus importante”, a indiqué Ronald Gonzalez dans des propos relayés par Marca et traduits par RMC Sport. Pour rappel, le PSG reprendra le chemin de l’entraînement le 5 juillet prochain.