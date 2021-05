Keylor Navas, l’assurance tous risques

Comme en chaque fin de saison, il est temps de faire le bilan. En ce mercredi soir, on va faire un focus sur l’un des meilleurs joueurs parisiens de la saison, Keylor Navas. Le portier costaricain – qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1 – a permis au PSG de ne pas sombrer plus tôt dans cette saison avec plusieurs matches XXL et des parades spectaculaires. On peut penser au match contre le FC Barcelone, le Bayern Munich ou bien encore Lyon au Groupama Stadium. Cette saison, Navas a réalisé 54 arrêts en Ligue des Champions, deuxième plus grande performance historique derrière Petr Cech avec Chelsea en 2012 (58). En 45 matches toutes compétitions confondues (3960 minutes), l’ancien madrilène a réalisé 20 clean-sheets. Il n’a encaissé que 36 buts. En Ligue 1, il a réalisé 69 arrêts pour un pourcentage d’arrêt de 79,3%, meilleur pourcentage pour un gardien du championnat de France. Il affiche également un différentiel buts encaissés-XG contre de 8.1, le plus élevé pour un gardien en L1 cette saison rapporte Opta Jean. Si on regarde les Expected Goals, Navas “aurait dû” encaisser 8 buts de plus (26,11) qu’il n’a réellement encaissé (18). Si on sort des chiffres, l’international costaricain apporte de la sérénité à sa défense. Les joueurs se sentent plus en confiance sachant que Keylor Navas est derrière et peut réaliser des exploits. Arrivée à l’été 2019, Keylor Navas est très certainement l’une des meilleures recrues de l’histoire du PSG. Il peut également être considéré comme l’un des meilleurs voire le meilleur gardien de l’histoire des Rouge & Bleu. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il sera le gardien du PSG pour encore minimum trois ans, lui qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024.