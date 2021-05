Echouafni : “Les filles ont à cœur d’être récompensées”

Demain soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG se déplacent au Groupama Stadium pour y affronter Lyon dans la finale de la D1 Arkema. Leader avec un point d’avance sur l’OL, le PSG est à deux matches d’un premier titre de champion de France. À la veille de cette rencontre, Olivier Echouafni s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

La forme du groupe

Echouafni : “Tout d’abord, tout le monde a été testé négatif. C’est une bonne nouvelle. Certaines joueuses ne sont pas à 100% mais tout le groupe fera le déplacement dimanche. Marie-Antoinette Katoto a participé à une partie de la semaine de travail, mais on n’est pas sûr qu’elle soit au top. Nous sommes donc vigilants. On se donne jusqu’à dimanche pour savoir si l’on pourra l’aligner ou non. Formiga avait reçu un coup face à Barcelone. Elle s’entraîne depuis une dizaine de jours mais elle n’est pas encore à 100%.“

La place de leader

Echouafni : “On avait tendance à être derrière lors des saisons précédentes. Aujourd’hui, on est devant et j’espère que ce sera à notre avantage. Il faudra le montrer sur le terrain, mais l’objectif est de ne pas subir les évènements, et de continuer à être performant sur le plan défensif. Cette saison, on a marqué 80 buts, et on en a encaissé 4. Sur les plans défensif et offensif, on est présent. Nous sommes toujours capables de marquer, ce qui est important. On a également été solide ces derniers temps, notamment lors de nos deux derniers déplacements au Havre et à Reims. Les filles ont à cœur d’être récompensées, et de concrétiser leur très belle saison par un trophée collectif.“

L’état d’esprit de l’équipe

Echouafni : “Arriver à ce moment de la saison et se dire qu’il y a le titre à aller chercher face à une grande équipe, qui aura à cœur de faire un grand match, est formidable. On va donc aller là-bas avec la dynamique et l’énergie que l’on a mises tout au long de la saison, tout simplement, sans rien changer, parce qu’on a fait de très belles choses. Il faudra reproduire cela en place lors de cette rencontre à Lyon. On est leader, on veut le rester, et réaliser grande performance à Lyon. Nous avons confiance en nous et en notre jeu. On sait que l’on est capable de faire de belles différences collectivement cette année, et on l’a montré à chaque fois à l’extérieur.“

Les clés du match

Echouafni : “Je pense que c’est avant tout l’état d’esprit. Les filles ont énormément donné cette saison. Elles ont été très courageuses, en travaillant dur pendant dix mois. Je pense qu’elles méritent d’être récompensées. Maintenant, pour qu’elles le soient, il faudra qu’elles mettent tous les ingrédients nécessaires. Cela commence par faire preuve d’une grande solidarité et être capable de se surpasser car il y a aura des moments pendant lesquelles ce ne sera pas facile. Si elles le font, les unes pour les autres, on pourra bien sûr être à la hauteur de l’évènement et être capables de faire un bon résultat à Lyon.“