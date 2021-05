Le PSG va activer la contre-clause pour rapatrier Fadiga et Dina-Ebimbe (RMC)

Outre le mercato du PSG pour renforcer son effectif, l’avenir de certains joueurs du centre de formation sera au centre des discussions. Comme évoqué plus tôt dans la journée, le PSG va payer une somme de 1,5M€ pour rapatrier Arnaud Kalimuendo, prêté avec option d’achat au RC Lens cette saison. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge et Bleu, le rôle de l’attaquant de 19 ans sera fixé après l’Euro Espoirs (31 mai-6 juin). De son côté, RMC Sport indique que le PSG utilisera également la contre-clause pour rapatrier deux de ses jeunes prêtés jusqu’à la fin de la saison: Bandiougou Fadiga (prêté au Stade Brestois et sous contrat jusqu’en 2022) et Eric Junior Dina Ebimbe (prêt au Dijon FCO et sous contrat jusqu’en 2023). Les montants n’ont pas été dévoilés. “Le PSG va utiliser le même système (que Kalimuendo) pour permettre à Bandiougou Fadiga (20 ans) et à Eric Junior Dina-Ebimbe (20 ans) d’effectuer leur retour à Paris. Le club parisien devra réfléchir dans les prochaines semaines à ce qu’il souhaite faire avec ses jeunes joueurs.” Concernant l’avenir de ses deux milieux de terrain, les Rouge et Bleu devraient prolonger leur contrat “avant d’espérer un nouveau prêt pour s’aguerrir”, conclut le média sportif