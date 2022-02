Une bonne nouvelle pour Neymar à deux jours de PSG / Real

Blessé depuis le 28 novembre dernier, Neymar a fait son retour à l’entraînement collectif, quelques fois partiellement, depuis la semaine dernière. Hier, il a participé à l’entièreté de la séance collective du PSG. À deux jours du huitième de finale aller – au Parc des Princes – contre le Real Madrid, les Rouge & Bleu s’entraînent une nouvelle fois entraîné ce dimanche matin.

Et comme le rapporte RMC Sport, Neymar doit participer à l’intégralité de la séance d’entraînement – au Camp des Loges – ce dimanche. Selon le média sportif, sauf contre-indication, le numéro 10 du PSG devrait bien être dans le groupe pour la réception des Madrilènes mardi soir. De son côté, Téléfoot indique également que le Brésilien (30 ans) doit se tester aujourd’hui et demain et qu’il y a la possibilité qu’il soit dans le groupe. Mais il ne devrait pas débuter la rencontre.