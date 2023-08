Cet été, le PSG avait comme priorité de recruter Bernardo Silva. Mais City ne voulait pas s’en séparer et il a réussi à le faire prolonger. Dans son nouveau contrat, il aurait une clause libératoire raisonnable.

Pour remplacer Lionel Messi, le PSG a très longtemps pensé à Bernardo Silva. Après six ans à Manchester City, avec qui il avait encore un contrat jusqu’en juin 2025, il aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait changer d’air cet été. Dans son esprit, un club avait été érigé en piste numéro 1, le PSG. L’ancien Monégasque avait même trouvé un accord pour rejoindre le champion de France, mais Manchester City ne souhaitait pas entendre parler d’un départ de son international portugais. Il voulait à tout prix le prolonger. Chose qu’il a réussi à faire. Hier, les Skyblues ont annoncé la prolongation d’un an, soit jusqu’en juin 2026, de Bernardo Silva.

Une clause libératoire qui s’élèverait à 50 millions d’euros

Selon les informations du journaliste pour Relevo, Matteo Moretto, dans le nouveau contrat du joueur formé au Benfica, une clause libératoire a été fixée. Et cette dernière s’élèverait à 50 millions d’euros. Si tel est le cas, nul doute que le PSG retentera sa chance dans les mois à venir. Pour rappel, le Parisien indiquait hier que Bernardo Silva était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Toutes les parties étaient proches de trouver un accord. Mais le départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite, à Al-Ahli, a fait capoter le deal. De plus, Man City avait déjà perdu Ilkay Gündoğan, qui a rejoint libre le FC Barcelone, et Kevin De Bruyne, blessé aux ischios et qui va manquer plusieurs mois de compétition. Tous ces éléments ont conforté les dirigeants mancuniens de convaincre Bernardo Silva d’entamer une septième saison sous le maillot des Citizens.