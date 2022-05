Une meilleure offre du PSG que la Juve pour Pogba ?

Depuis plusieurs mois, le nom de Paul Pogba est associé au PSG. Le milieu de terrain arrive en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United. L’international français (29 ans) ne prolongera pas avec les Red Devils et est donc libre de signer où il le souhaite. Deux clubs semblent se détacher dans ce dossier, la Juventus Turin et le PSG.

Le PSG offre un meilleur salaire

Ce mardi matin, le Corriere della Sera fait un point sur le dossier de l’international français. Selon le quotidien transalpin, le grand objectif de la Juventus serait de rapatrier Paul Pogba. La réunion entre les dirigeants de la Vieille Dame et la représentante de Pogba portait sur le futur salaire. Et selon les informations du Corriere, la Juventus proposerait un contrat de trois ans avec un salaire de 7-8 millions d’euros avec des bonus. De son côté, le PSG PSG lui offrirait entre 12 et 13 millions d’euros par an, proche de ses émoluments à Manchester (15 millions). Le quotidien italien explique que l’avenir de Pogba est lié à celui de Kylian Mbappé.

Le président de la Juventus temporise

Maurizio Arrivabene, le président de la Juve, a lui, temporisé dans ce dossier. « Clarifions une chose : Pogba est un joueur de United et nous avons donc besoin de respect pour lui et pour son équipe. Ses agents sont également ceux de Kean et Pellegrini. De temps en temps, nous nous rencontrons, mais Pogba n’était pas du tout l’objet de la réunion. Évidemment nous faisons nos évaluations, mais les investissements doivent être durables et il n’y a pas que le milieu de terrain sur lequel travailler. »