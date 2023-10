Une minute de silence respectée en Ligue 1 ce week-end

À la suite des évènements tragiques actuels, en France ou ailleurs dans le monde, la LFP a annoncé qu’une minute de silence sera observée ce week-end dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2.

Cette 9e et 11e journée de Ligue 1 et Ligue 2 seront réservées aux hommages. La LFP a informé les clubs et les supporters qu’une minute de silence sera observée avant chaque rencontre de championnat. Les hommages seront rendus à Dominique Bernard, professeur victime d’un attentat terroriste à Arras, aux deux supporters suédois assassinés à Bruxelles lundi soir, et aux victimes du conflit israélo-palestinien. Ce moment de recueillement sera donc respecté au Parc des Princes, pour la réception du RC Strasbourg, samedi à 17h00.

La Ligue de Football Professionnel communique, ce mercredi : « Une minute de recueillement sera observée en hommage à Dominique Bernard, professeur de français poignardé à mort vendredi 13 octobre au lycée Gambetta-Carnot, à Arras, aux deux supporters suédois venus assister au match de qualification pour l’Euro 2024 entre la Belgique et la Suède et assassinés par un terroriste à Bruxelles, mardi 16 octobre, ainsi qu’en hommage aux multiples victimes des dramatiques événements survenus récemment en Israël et en Palestine. »