Une nouvelle recrue pour le PSG Féminin

Le PSG prépare la saison 2023/2024 de sa section féminine en se montrant actif sur le marché des transferts. En effet, pour ses féminines, le club de la capitale devra se retrousser les manches afin de reconstruire un effectif compétitif à Gérard Prêcheur.

Après une saison blanche sous les ordres de Gérard Prêcheur, les féminines du PSG doivent repartir du bon pied et reconstruire leur effectif afin d’être le plus compétitives possible. Le club de la capitale a acté les départs Kheira Hamraoui, Sarah Bouhaddi, ainsi qu’Ashley Lawrence. Cette dernière devrait être remplacer. En effet, le club de la capitale a annoncé ce jeudi le recrutement de Viola Calligaris. L’international suisse de 27 ans s’engage avec le Paris Saint-Germain en provenance de Levante pour une durée de 2 saisons, soit jusqu’en juin 2025. La joueuse évolue avec la sélection helvétique depuis 2016, et compte 43 caps (5 buts). Sur son site officiel, le club de la capitale « se réjouit d’accueillir Viola au sein de son effectif et lui souhaite beaucoup de succès avec le maillot Rouge et Bleu« .

Image : psg.fr

Viola Calligaris représentera donc le Paris Saint-Germain cet été en Nouvelle-Zélande et en Australie. En effet, la néo-parisienne prendra part la Coupe du Monde Féminine avec la Suisse. Par ailleurs, la joueuse de 27 ans est la seconde recrue estivale du PSG après le retour de Katarzyna Kiedrzynek.

