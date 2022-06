Arnaud Kalimuendo est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024. Le titi parisien (20 ans) reste sur deux saisons pleine et réussie en Ligue 1 sous le maillot du RC Lens (60 matches, 19 buts, 5 passes décisives). Même s’il ne serait pas contre rester dans son club formateur, il n’a pas encore rencontré ses dirigeants pour évoquer son avenir. Ses performances sur les deux dernières saisons qui attisent les convoitises.

Le PSG demande 22 millions d’euros pour Kalimuendo

Le titi du PSG, qui a refusé Nottigham Forest, aurait vu un club anglais passer à l’action. Selon les informations de The Independent, Leeds aurait fait une offre pour Arnaud Kalimuendo qui approche les 20 millions d’euros. Même si le PSG ne serait pas contre se séparer de son jeune attaquant, les négociations s’annoncent compliquées selon le média britannique. En effet, les dirigeants Rouge & Bleu aimeraient insérer plusieurs clauses dans le possible contrat de Kalimuendo dans son futur club. Et l’une d’entre elle serait une clause de rachat. De son côté, Santi Aouna – spécialiste mercato pour Foot Mercato – confirme que Leeds a fait une offre officielle au PSG pour son titi et que les Parisiens attendent 22 millions d’euros.