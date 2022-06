Luc Steins, joueur du PSG Handball jusqu’en juin 2026

L’effectif du PSG Handball va beaucoup bouger cet été. Vincent Gérard, Yann Genty, Nedim Remili, Benoît Kounkoud et Mikkel Hansen vont quitter le club. Mais le champion de France arrive tout de même à conserver certains de ses meilleurs joueurs. Après Kamil Syprzak, c’est au tour de Luc Steins de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu.

Élu meilleur joueur de la saison deux ans de suite

Le demi-centre néerlandais a prolongé son contrat de deux ans. Il est désormais lié avec le PSG Handball jusqu’en juin 2026. Élu meilleur joueur de la saison de championnat la saison dernière, il a réalisé le doublé avec une nouvelle très belle saison en Liqui Moly Starligue (80 buts marqués). Il figure également dans l’équipe type au poste de meilleur demi-centre. Après l’officialisation de sa prolongation de contrat, Luc Steins n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure parisienne.

« Je suis très heureux de prolonger cette belle histoire avec le Paris Saint-Germain. La saison qui vient de s’écouler a été riche en émotions, avec notamment ce record incroyable de 30 victoires en 30 matches en championnat et le sacre en Coupe de France. Avec mes coéquipiers et le staff, nous allons maintenant nous tourner vers le prochain exercice. Je suis très honoré de la confiance accordée par le club. J’ai hâte de lui rendre en étant le plus performant possible sur les terrains et en allant décrocher de nombreux trophées avec l’équipe. »