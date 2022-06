Arnaud Kalimuendo refuse Nottingham Forest

Le mercato estival 2022 du PSG risque une nouvelle fois d’être mouvementé, notamment dans le sens des départs. Entre les joueurs qui ne souhaitent pas quitter le navire, d’autres en réflexion et ceux dans l’attente de dialogue avec la nouvelle direction sportive, Arnaud Kalimuendo est à classer dans la dernière catégorie. En effet, le titi parisien s’est récemment exprimé sur son avenir avec le PSG dans les colonnes de SoFoot : « Il y a une réorganisation au niveau de l’organigramme, ce qui fait que je n’ai pas encore eu la possibilité de parler de la suite. […] Je partirai en vacances, et on pourra discuter du projet autour d’une table ». Si la volonté de se faire sa place dans les rangs de son club formateur est bien réelle, Arnaud Kalimuendo continue de faire l’objet de convoitises, notamment Outre-Manche.

Newcastle, Leicester et … Nottingham Forest

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, l’attaquant de 20 ans retrouvera son club dès ce mois de juillet après son deuxième prêt consécutif au RC Lens. Kalimuendo a des courtisans du côté de la Premier League, avec l’intérêt de Newcastle, Leicestier et Nottigham Forest. Le promu dans l’élite cette année aurait tenté une approche avec le clan du joueur, poliment refusé par ce dernier selon les informations de Foot Mercato.