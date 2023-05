Une offre du PSG pour Manuel Ugarte ?

Cet été, le PSG devrait se renforcer à plusieurs postes. Et le milieu de terrain en est un. Le club de la capitale s’intéresserait à Manuel Ugarte et aurait déjà fait une offre au Sporting.

L’été dernier, le PSG a recruté plusieurs milieux de terrain (Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler) pour venir épauler Marco Verratti dans l’entrejeu parisien. Mais aucun n’a donné entière satisfaction tout au long de la saison. Pour cela, les dirigeants parisiens souhaiteraient de nouveau recruter dans ce secteur de jeu. Il a plusieurs pistes pour cela, dont une menant à l’une des révélations du championnat portugais, l’international uruguayen du Sporting (22 ans), Manuel Ugarte.

A voir aussi : Marco Verratti au PSG : la fleur est-elle fanée ?

Une offre de 60 millions d’euros

Selon les informations de Record, le PSG aurait fait une offre de 60 millions d’euros au club lisboète – par l’intermédiaire de Jorge Mendes, l’agent du joueur – somme qui correspond au montant de la clause libératoire du joueur. Le quotidien sportif portugais indique que des négociations sont actuellement en cours entre toutes les parties et que le joueur considère comme une bonne option une possible arrivée chez les Rouge & Bleu. Manuel Ugarte l’aurait d’ailleurs fait savoir à ses dirigeants. L’accord dépendrait de la conclusion d’un accord avec Famalicão, qui possède un pourcentage d’Ugarte. De son côté, CMTV Noticias on est plus concret. Le PSG aurait levé la clause de 60 millions d’euros du milieu de terrain et il se rapprocherait du club de la capitale française. Enfin, A Bola explique que Tottenham et Aston Villa ont un fort intérêt pour l’Uruguayen et confirme que le Sporting souhaite 60 millions d’euros pour le lâcher.