Revue de Presse PSG : Al-Khelaïfi, entraîneur, Fondation…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 25 mai 2023. Les pistes du PSG pour le poste d’entraîneur, les dossiers importants qui attendent Nasser al-Khelaïfi, l’entraînement des Rouge & Bleu au Parc des Princes…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un point complet sur la situation des entraîneurs en Ligue 1 club par club. Pour le PSG, le quotidien sportif a dressé une liste des possibles remplaçants de Christophe Galtier, qui vit très certainement ses derniers moments sur le banc des Rouge & Bleu. « En fonction des interlocuteurs, il est apparu ces dernières semaines tantôt combatif, tantôt résigné sur sa capacité à honorer sa deuxième année de contrat au PSG. » L’Equipe explique que dans son entourage on ne se fait guère d’illusions. Même si officiellement, le club de la capitale explique ne pas chercher de nouveau entraîneur, « une réflexion – qui dépasse le seul cadre du technicien – est menée. Avec pour objectif, cette fois, de déterminer un casting qui colle avec les besoins du moment. » Pour le recrutement d’un nouveau technicien, Luis Campos restera un acteur de choix.

L’Equipe explique que tant que QSI sera à la tête du PSG, le rêve Zinédine Zidane existera. « Même s’ils jugent qu’ils n’ont que peu de chances, ils tenteront de l’attirer« . Un nom avancé depuis plusieurs semaines, celui de José Mourinho. Si Paris se présente, il acceptera assure le quotidien sportif. « La proximité du technicien portugais avec Campos n’est pas nécessairement un atout. Campos apprécie le côté très exigeant de l’entraîneur de l’AS Rome – qui colle, selon lui, avec ce dont le vestiaire a besoin – mais ces deux-là se connaissent trop pour ne pas mesurer les risques de travailler ensemble. » Le dossier menant au Special One a été exploré, avec même un rendez-vous avec ses représentants il y a quelques semaines. Mais il n’est pas encore totalement ouvert. Autre piste, Thiago Motta, qui est très apprécié par Nasser al-Khelaïfi. Certains au club regrettent un déficit d’expérience. « Et nommer l’ex-international italien redonnerait une forme de pouvoir à des réseaux transalpins desquels les propriétaires ont voulu s’éloigner l’été dernier. » Le quotidien sportif explique également que plusieurs noms, qui sont peu ou pas sortis figurent sur la short-list du PSG. L’Equipe indique Marcelo Gallardo déjà évoqué l’été dernier, a des partisans, et que Luis Campos n’a jamais caché, en privé, ces dernières années qu’il suivait avec attention l’évolution du jeune et brillant entraîneur de Palmeiras, Abel Ferreira.

De son côté, Le Parisien évoque les dossiers chauds que devra traiter Nasser al-Khelaïfi durant les prochaines semaines. Le président du PSG, qui voyage beaucoup, va se poser pendant deux semaines à Paris. Il ne ratera rien de Roland-Garros. Dans sa loge donnant sur le court central, il va multiplier les rendez-vous de travail indique le quotidien francilien. « Malgré sa passion pour le tennis, le PSG restera au centre de ses préoccupations. » Le Parisien a listé sept dossiers qui devraient rythmer les prochaines semaines du président parisien. Le premier, choisir le bon entraîneur. Nasser al-Khelaïfi sera présent samedi à Strasbourg. Un déplacement, comme les autres durant la saison, qui lui permettent d’échanger avec Luis Campos. Même si leur relation n’est pas chaleureuse, ils se respectent. En ce qui concerne l’entraîneur, après les échecs Pochettino et Galtier, une nouvelle erreur de casting ternirait la crédibilité des deux décideurs assure Le Parisien. « Officiellement, le choix final sera le fruit d’une réflexion commune. Dans les faits, comme toujours, il devra être validé par Doha.«

Le président du PSG va superviser le mercato. Sur ce dernier, Luis Campos aura les mains totalement libres pour prouver qu’il est l’homme de la situation. Mais il ne prendra aucune décision cruciale sans en référer à son président. Toujours aussi proche de Kylian Mbappé, le conseiller sportif des Rouge & Bleu « va reconstruire l’équipe autour de lui et lui donner envie de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025. C’est le scénario envisagé par Nasser qui n’a aucun doute sur la loyauté de la star. » Si le PSG tient ses promesses, Mbappé fera de même et ne partira pas libre en 2024. Le quotidien régional indique que l’arrivée de Milan Skriniar est acquise, que celle de Bernardo Silva est en bonne voie et que Harry Kane reste dans le viseur. L’effectif devrait être profondément renouvelé, rajeuni et francisé. Le président du PSG devra aussi trouver un nouveau Directeur Général après le départ de Jean-Claude Blanc. Il a reçu beaucoup de candidatures et souhaite nommer une personne de confiance à ce poste. La nomination est attendue avant la fin de l’année explique LP. Ce dernier indique qu’un des dossiers chauds sera aussi la validation de l’ouverture du capital du club.

Il y a aussi l’inauguration du nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy qui devrait avoir lieu à l’automne et en grande pompe. Les joueurs auront déjà occupé les lieux à la reprise de l’entraînement en juillet. Le dirigeant devra aussi débloquer le dossier du stade. Même s’il a candidaté pour le Stade de France, la priorité reste le Parc. Anne Hidalgo est persuadée que le PSG ne peut pas se permettre de quitter Paris, « le Qatar est certain qu’elle finira par vendre, vu les finances de la ville. » Les deux clans ne se parlent plus et Nasser al-Khelaïfi n’a aucune intention de reprendre des discussions, lance le quotidien francilien. Enfin, le dernier dossier concerne le rachat de Malaga. QSI compte accroitre son influence dans le football en investissant dans plusieurs clubs. Après Braga et Eupen, il devrait rapidement devenir actionnaire majoritaire de Malaga. « D’autres négociations sont en cours, notamment avec la Sampdoria. » QSI prospecte également en Amérique du Sud. Ces derniers jours, le nom de Santos a été avancé mais il n’y a encore rien de concret. « Cet élan expansionniste ne masque pas un désengagement à venir du PSG. Juste une volonté de diversifier ses actifs et de préparer l’avenir« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien qui revient également sur l’entraînement du PSG au Parc des Princes devant 7000 enfants de la Fondation PSG. À l’applaudimètre, Kylian Mbappé a plié l’affaire, même si Achraf Hakimi a lui aussi fortement été adulé. Blessés contre Auxerre, Fabian Ruiz et Hugo Ekitike était bien présents au Parc. L’Espagnol est resté aux soins et est quasiment forfait pour Strasbourg alors que le Français a eu le droit « à un entraînement personnel avec les adjoints de Christophe Galtier. » Il pourrait postuler pour une place dans le groupe pour le déplacement en Alsace. De son côté, Lionel Messi est rentré aux soins lors de la seconde opposition, mais rien de grave. Le onze devrait être le même que contre Auxerre, avec Vitinha qui prendrait la place de Ruiz. Le Parisien conclut en expliquant que mardi prochain, la Fondation va organiser son traditionnel dîner de gala. « Avec cette année quatorze lots aux enchères. Il est à parier que quelques membres de l’effectif en remportent, la Fondation vivant également du mécénat.«