Le mercato a ouvert ses portes depuis trois jours et le PSG va vouloir être actif… surtout dans le sens des départs. Si Rafinha s’est déjà engagé avec la Real Sociedad pour un prêt de 6 mois sans option d’achat, d’autres devraient aussi quitter le club de la capitale. Des joueurs comme Layvin Kurzawa ou encore Sergio Rico sont susceptibles de trouver un autre club… à condition que l’offre soit satisfaisante. Ce fût le cas de l’international espagnol.

Recruté à l’été 2019 sous forme de prêt, l’ancien portier du FC Séville a pu avoir quelques matches lors de ses deux premières saisons et a même eu la possibilité de jouer la demi-finale de la Ligue des Champions contre Leipzig en 2020 (3-0). Depuis numéro 3 à ce poste, le joueur ibérque n’a disputé que 22 minutes cette saison et aurait des envies d’ailleurs. Sur les tablettes de l’AS Saint-Etienne cet hiver, le PSG n’a pas souhaité le prêter gratuitement dans le but de le transférer comme l’indique le journaliste Saber Desfarges sur son compte Twitter. Le club stéphanois s’est tourné vers Paul Bernardoni, qui sera prêté pour 6 mois. Sergio Rico reste donc encore sur le marché des transferts, dans l’attente d’un nouveau challenge sportif.