Une prolongation de contrat au sein du PSG Handball

Le PSG Handball a terminé sa saison de Liqui Moly Starligue le week-end dernier avec un nouveau titre de champion de France. Yahia Omar a été l’un des artisans de ce titre. Il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2030 avec le PSG Handball.

Le PSG Handball a réalisé une saison moyenne avec une élimination lors des barrages de l’EHF Champions League et un seul titre, la Liqui Moly Starligue, la treizième de son histoire et la douzième de suite. Pour remporter ce nouveau championnat, les Parisiens ont pu compter sur un bel effectif et des cadres comme Yahia Omar. L’international égyptien a été l’un des meilleurs joueurs des Rouge & Bleu lors de cette saison 2025-2026. Arrivé au PSG durant l’été 2024, il va prolonger l’aventure avec le club de la capitale.

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« Je suis pleinement engagé dans le projet du PSG Handball et dans ses ambitions élevées »

En effet, le PSG Handball a officialisé la prolongation de contrat de Yahia Omar ce mardi. L’arrière droit (28 ans) a signé un nouveau contrat le liant avec le champion de France jusqu’en juin 2030. Dans le communiqué des Rouge & Bleu, Yahia Omar n’a pas caché sa joie au moment de prolonger. « Prolonger avec le Paris Saint-Germain Handball représente une étape importante dans mon parcours. Je suis pleinement engagé dans le projet du Club et dans ses ambitions élevées. Cette prolongation traduit une confiance mutuelle et renforce ma détermination à m’inscrire dans la durée. » Thierry Omeyer, manager général du PSG Handball, est aussi ravi que Yahia Omar prolonge son contrat. « Yahia incarne parfaitement l’ambition et l’exigence du Paris Saint-Germain Handball. Depuis son arrivée, il s’est imposé comme une référence à son poste et un joueur clé de notre collectif. Son talent, son impact dans les moments décisifs et son état d’esprit témoignent de son engagement au service du Club. Cette prolongation traduit notre volonté de construire dans la durée autour de joueurs capables de porter nos ambitions au plus haut niveau. »