L’Espagne de Fabian Ruiz s’impose pour son dernier match avant le Mondial

La Coupe du monde ouvre ses portes le 11 juin prochain. Les sélections jouent actuellement leurs derniers matches de préparation. L’Espagne s’est imposée contre le Pérou. Fabian Ruiz a joué une mi-temps.

Vainqueur de l’Euro 2024, l’Espagne est l’une des favorites à la victoire finale en Coupe du monde. Les Espagnols feront leur entrée en lice contre le Cap-Vert le 15 juin (18 heures) avant d’affronter l’Arabie saoudite le 21 juin (18 heures) et l’Uruguay le 27 juin (2 heures). Hier soir, la Roja jouait son dernier match de préparation contre le Pérou à l’Estadio Cuauhtémoc de Puebla de Zaragoza, au Mexique.

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Il a joué une mi-temps

Fabian Ruiz, tout juste auréolé du titre de champion d’Europe avec le PSG, était titulaire pour cette rencontre contre les Péruviens. Le milieu de terrain a été titularisé dans un poste de numéro 10 par Luis de la Fuente, juste derrière Mikel Oyarzabal. Le numéro 8 du PSG a joué les 45 premières minutes de la rencontre avant d’être remplacé à la mi-temps par Dani Olmo. Pour ce dernier match de préparation, les Espagnols se sont facilement imposés grâce à des buts de Mikel Oyarzabal (1-0, 2e), Pedri (2-0, 32e) et un contre son camp de Pedro Gallese (3-0, 53). Les Péruviens réduiront l’écart par l’intermédiaire de Jairo Vélez (3-1, 66e). Une belle préparation pour entamer la Coupe du monde.