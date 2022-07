Une réunion PSG-Inter Milan mardi pour Milan Skriniar ?

Cet été, le PSG compte renforcer sa défense centrale. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens pistent Milan Skriniar. Alors qu’un accord a été trouvé avec le joueur sur un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros, les discussions butent entre les deux clubs sur le montant du transfert. Quand le PSG ne veut pas donner plus de 60 millions d’euros, l’Inter veut en récupérer 70. Ce dimanche la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier.

Un compromis pour clore ce dossier ?

Le quotidien sportif italien indique que les négociations entre le PSG et l’Inter pour Skriniar se sont transformées en très fine guerre des nerfs. Les deux clubs campent sur leur position. Selon la Gazzetta, une réunion doit avoir lieu mardi entre les dirigeants de l’Inter, Giuseppe Marotta, Piero Ausilio et Luis Campos. Le quotidien sportif explique qu’un rapprochement mutuel doit avoir lieu pour conclure l’affaire et que ce dernier pourrait l’être à la sortie de la réunion. L’Inter pourra réutiliser une partie de la somme reçue pour Skriniar afin de recruter Bremer. Une réunion avec les dirigeants du Torino est aussi prévue la semaine prochaine.

Une accélération cette semaine dans le dossier Skriniar ?

De son côté, Tuttosport indique que l’Inter attend une relance du PSG demain dans le dossier Milan Skriniar. Les intermédiaires sont au travail et le quotidien sportif turinois explique qu’une accélération est attendue la semaine prochaine. Après s’être penchés sur d’autres dossiers, les dirigeants parisiens vont désormais se focaliser sur la défense. Tuttosport explique qu’avec la possible vente de Presnel Kimpembe à Chelsea, le PSG pourra augmenter son offre à 65 millions d’euros avec même un espoir que la somme atteigne les 70 millions d’euros bonus compris.