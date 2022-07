Pour renforcer sa défense centrale, le PSG s’intéresse à Milan Skriniar depuis plusieurs semaines. Alors que le club de la capitale a trouvé un accord avec l’international slovaque pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros. Mais les discussions entre le PSG et l’Inter bloquent sur l’indemnité de transfert. Les Rouge & Bleu ne voudraient pas mettre plus de 60 millions d’euros alors que le club milanais souhaiterait au minimum 70 millions d’euros.

L’optimisme demeure pour la finalisation du dossier

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que les discussions entre le PSG et l’Inter sont toujours en cours mais que le dossier est en stand-by. La dernière offre des Rouge & Bleu serait de 60 millions d’euros plus un joueur. De son côté, l’Inter ne veut pas entendre parler d’un transfert en dessous de 70 millions d’euros. Le quotidien sportif italien explique que ce dossier pourrait s’accélérer ce week-end. Il rappelle aussi que Milan Skriniar a un accord avec le PSG pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros par an. Avec le dossier Skriniar, le PSG veut envoyer un message, c’est la fin des dépenses sans compter. Luis Campos veut faire comprendre que même si les Rouge & Bleu ont les moyens, ils ne veulent plus faire de cadeaux en surpayant les joueurs. La Gazzetta conclut en indiquant que l’optimisme demeure dans ce dossier.