Hier soir, le PSG a officialisé l’arrivée d’Hugo Ekitike. Mais alors que tout le monde parlait d’un transfert à hauteur de 36 millions d’euros bonus compris et d’un contrat de cinq ans pour le longiligne attaquant (1m90), les Rouge & Bleu ont indiqué dans leur communiqué qu’il s’agissait en fait d’un prêt avec option d’achat. Hier, le journaliste de Goal, Marc Mechenoua, révélait que l’arrivée d‘Hugo Ekitike est sous forme de prêt avec option d’achat pour « rester dans les clous du fair-play financier« . Néanmoins, une partie des 28,5 millions d’euros en plus des 6,5 millions de bonus sera payée cette saison auprès du Stade de Reims. Une information confirmée par Le Parisien ce dimanche après-midi.

Le coup de main de Reims

Le quotidien francilien indique le prêt d’Hugo Ekitike au PSG est un prêt payant avec obligation d’achat « payable avant la fin de la saison en cours. » Le Parisien – sur son site internet – rappelle que les Rouge & Bleu avaient déjà procédé de la même manière lors du transfert de Kylian Mbappé en 2017 ou bien encore avec celui de Serge Aurier en 2014. « Pour le PSG, c’est tout bénef« , assure LP. Comme rapporté par l’Equipe, les comptes du club de la capitale sont surveillés. Lors de son passage devant la DNCG, il a expliqué qu’il bénéficiait de 80 millions d’euros de budget sur le marché des transferts, hors ventes potentielles. Cet été, le PSG a déjà dépensé 78 millions d’euros avec le transfert de Vitinha (40) et la levée de l’option d’achat de Nuno Mendes (38). Alphonse Areola et Marcin Bulka ont été vendus contre environ 15 millions d’euros. « Net, le PSG a donc déjà dépensé plus de 60 M€. » Si les champions de France avaient dépensé les 35 millions d’euros pour Ekitike, ils auraient déjà dépassé l’objectif affiché sachant que le mercato n’est pas fini (Sanches, Skriniar, Scamacca). Le Parisien conclut en soulignant l’aide de Reims dans ce dossier, « qui n’a pas un impérieux besoin du cash promis pour Ekitike dans l’immédiat« , pour que l’opération convienne à tous.