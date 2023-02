Le PSG affronte le Bayern Munich mardi soir (21 heures) dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre que ne devrait pas jouer Kylian Mbappé. Mais Dayot Upamecano, son coéquipier en Equipe de France, explique avoir un plan pour le stopper si jamais il devait jouer sur la pelouse du Parc des Princes.

Le PSG n’est pas dans sa meilleure forme avant d’affronter le Bayern Munich lors du huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour ce match, le club de la capitale devra faire sans Renato Sanches et Nordi Mukiele. Lionel Messi, touché aux ischios jambiers contre Marseille est incertain. Presnel Kimpembe souhaiterait faire son retour lors de cette rencontre mais ce n’est pas encore sûr. Enfin, blessé contre Montpellier, Kylian Mbappé était annoncé forfait pour trois semaines. Mais Le Parisien hier indiquait qu’il y avait une infime chance qu’il soit dans le groupe pour le match contre les Allemands. Dayot Upamecano, le défenseur central français du Bayern, a expliqué avoir un plan pour stopper le numéro 7 du PSG.

« Mbappé, un attaquant fantastique »

« On a parlé à la Coupe du monde, mais peu du jeu. Maintenant, je n’ai pas écrit, ni appelé Kylian. C’est un bon gars en dehors du terrain, un jeune normal et un leader qui communique beaucoup. Il est difficile à arrêter sur le terrain, il est tout simplement de classe mondiale, encense Upamecano dans une interview accordée à Sport Bild. C’est mieux s’il n’atteint pas du tout le ballon. Mbappé est comme Messi, comme Lewandowski. C’est un attaquant fantastique. Il est toujours prêt et veut toujours marquer. Son premier pas est incroyablement rapide, il a de grandes qualités, mais en tant qu’équipe, nous pouvons arrêter n’importe quel joueur.«