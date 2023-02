Le PSG va jouer deux nouveaux chocs en quatre jours. Samedi après-midi (17 heures, Prime Video), il se déplace à Monaco puis il recevra le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Des rencontres que pourrait débuter Warren Zaïre-Emery.

Warren Zaïre-Emery commence à avoir du temps de jeu avec l’équipe première du PSG. Le jeune milieu de terrain (16 ans) est performant quand Christophe Galtier lui donne sa chance. Beaucoup militent pour que le titi parisien soit titulaire dans cette équipe du PSG. En conférence de presse avant le Classico, le coach parisien avait expliqué que le niveau de Zaïre-Emery était proche des autres milieux des Rouge & Bleu. Ce vendredi, l’Equipe explique qu’il a plusieurs arguments pour s’octroyer une place de titulaire contre Monaco et le Bayern Munich.

Warren Zaïre-Emery apporte de l’intensité

Le premier argument avancé par le quotidien sportif, Warren Zaïre-Emery apporte de l’intensité, ce qui manque cruellement au PSG ces dernières semaines. « Il amène du volume, des appels, de la dureté et des courses vers l’avant. » Le quotidien sportif explique qu’il y a quand même une inconnue : « on ne sait pas comment réagirait son corps à l’enchainement des matches ni même dans la durée, lors d’une rencontre à très haute intensité de C1. » L’Equipe indique aussi que malgré son jeune âge, il affiche déjà de la personnalité. « Il y aurait nécessairement une part de risque à lancer un ado face à la paire monégasque Fofana–Camara ou au duo munichois Goretzka–Kimmich. » Mais selon ses observateurs, il semble armé pour un match de très haut niveau. Le dernier argument avancé par l’Equipe, le titulariser « aurait valeur de symbole. » Le titi du PSG a très vite impressionné et été adoubé par le groupe. Sa titularisation pourrait aussi provoquer « chez les joueurs plus expérimentés une prise de conscience. De la nécessité d’avoir un engagement beaucoup plus fort et d’hisser leur niveau de jeu.«