Ursea : “J’aime beaucoup cette équipe de Paris, ce qu’elle dégage”

Face à une équipe de l’OGC Nice joueuse, surtout en seconde période, le PSG s’est imposé (2-1), en ouverture de la 25ème journée de Ligue 1, grâce à des réalisations de Julian Draxler et Moise Kean. Un succès qui permet aux Rouge et Bleu d’occuper provisoirement la tête du championnat. De plus, les joueurs de Mauricio Pochettino pourront désormais se concentrer pleinement sur la rencontre face au FC Barcelone mardi prochain. Après ce match face au PSG, l’entraîneur niçois, Adrian Ursea, a regretté la défaite de son équipe, dans des propos rapportés par Goal. Il regrette également les absences de Neymar Jr et Ángel Di María pour le match face au FC Barcelone.

“Il y a des regrets et de la frustration malgré les bonnes choses qu’on a fait en deuxième mi-temps. On méritait peut-être de sortir avec un match nul ce soir mais c’est le football professionnel. On veut s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien, notamment en deuxième période, pour bien préparer les matches à venir. Je sens qu’il y a plus de confiance et c’est sur ça que je veux m’appuyer”, a commenté Adrian Ursea en conférence de presse d’après-match. “J’aime beaucoup cette équipe de Paris, ce qu’elle dégage et je trouve dommage que Neymar et Di Maria ne jouent pas à Barcelone. C’est dommage pour le foot. Personnellement, je paye mon billet pour aller voir des joueurs comme ça et c’est vraiment dommage qu’ils ne soient pas présents.”

Outre Adrian Ursea, le milieu de terrain de l’OGC Nice, Pierre Lees-Melou a également évoqué certains regrets après ce match. “Ça fait chier. On ne peut que d’avoir des regrets. On n’est pas ridicules. Je trouve qu’on s’est procuré beaucoup d’occasions et beaucoup de situations dangereuses et au final on sort avec beaucoup de frustration. Je ne sais pas si c’est notre meilleure mi-temps depuis un moment. Moi ce que je retiens c’est le score et ça fait bien chier. On a beaucoup débauche d’énergie pour au final perdre, c’est toujours embêtant.”