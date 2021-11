UWCL – PSG / Real Madrid : Annoncez votre pronostic

Après deux victoires contre Breidablick (0-2) et Kharkiv (5-0), les Féminines du PSG affrontent ce soir le Real Madrid – au Parc des Princes – dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Les deux équipes, qui ont gagné leurs deux premiers matches, voudront prendre l’avantage dans ce groupe.

Pour cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle a décidé d’aligner son équipe type avec Barbora Votíková dans le but, une défense Lawrence, Ilestedt, Dudek et Karchaoui. Un milieu de terrain Diallo, Geyoro et Dabritz et une attaque Diani, Katoto et Baltimore. Alors comment sentez-vous cette rencontre entre les Féminines du PSG et celle du Real Madrid ? Annoncez votre pronostic ici.