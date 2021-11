Delannoy souligne l’importance des supporters dans les gros matches

Si la section masculine du PSG est en pause avec la trêve internationale, les féminines de leur côté jouent une rencontre importante en UEFA Women’s Champions League face au Real Madrid dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules. Les Parisiennes sont en tête du groupe B à égalités avec les Madrilènes (6 points), c’est donc un match au sommet où près de 16 000 personnes sont attendues au Parc des Princes. Interrogé par PSG TV, Sabrina Delannoy ancienne joueuse du Paris Saint-Germain et désormais consultante, a fait part de son excitation avant ce match.

Un match particulier :

Forcément ! Personnellement, j’en garde de très bons souvenirs parce qu’on a eu aussi la chance de jouer de grandes affiches au Parc des Princes, que soit face au Bayern Munich ou au FC Barcelone. Jouer dans ce stade a toujours porté chance aux féminines. Donc je garde de très bons souvenirs… J’ai aussi eu la chance de marquer un but au Parc des Princes avec des supporters venus en nombre nous encourager. Cela reste une de mes plus belles émotions en tant que joueuse au Paris-Saint-Germain.

L’importance des supporters :

Oui, vraiment. J’ai un bon exemple : quand on allait affronter le Bayern Munich, alors qu’on avait perdu au match aller, on n’était pas sereines. On se disait que c’était une grosse équipe, qui venait d’’Allemagne et évoluait dans un gros championnat. Et qui, sur le papier, était meilleur que nous à l’époque. Les supporters nous ont boosté, et on a complètement écrasé cette équipe ! Elles n’ont pas vu le jour parce que finalement, ça nous a donné ce petit regain d’énergie, cette petite confiance qui nous manquait. Eux, ils croyaient en nous et en notre potentiel. Chaque fois qu’on a joué au Parc, c’étaient des supers matches parce qu’on a su transformer ces émotions pour nous transcender. Il ne faut pas que ça soit un stress, mais une énergie positive. Nous, ça nous a donné des ailes, tout simplement !