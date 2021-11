Xavis Simons veut être certain d’intégrer l’équipe première avant de prolonger

Formé depuis son plus jeune âge au FC Barcelone, Xavi Simons est arrivé au PSG en 2019. Le jeune néerlandais excelle avec les jeunes du club de la capitale. À 18 ans, il rêverait d’intégrer l’équipe première du club. La présence des stars et la forte concurrence dans l’effectif pourraient faire fuir le milieu de terrain. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG a offert une prolongation de contrat à Xavi Simons en juin 2021, mais aucun accord n’a été réalisé entre les deux parties.

Avant de pouvoir signer une éventuelle prolongation de contrat, son agent Mino Raiola veut être certain qu’il puisse intégrer l’équipe première de Paris. Si ce n’est pas le cas, le joueur cherchera un autre club dans lequel il pourra évoluer avec les professionnels. Xavi Simons n’est pas un cas exceptionnel au PSG. Autrefois, Kingsley Coman, Tanguy Kouassi, Christopher Nkunku et tant d’autres ont préféré partir pour trouver plus de temps de jeu.