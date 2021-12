Vanaken : « Le PSG n’a rien à gagner et rien à perdre »

Ce mardi en début de soirée (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG disputera son dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions face au Club Bruges. Si les Rouge & Bleu sont déjà qualifiés et finiront à la deuxième place, la formation belge espère arracher une qualification pour la Ligue Europa. Après la victoire de son équipe ce week-end face à Seraing (3-2), le milieu de terrain du Club Bruges – Hans Vanaken – s’est penché sur cette confrontation au Parc des Princes, dans des propos accordés au site officiel du club belge.

« Le PSG sera un match très différent. Nous n’y allons pas non plus pour camper à dix dans le grand rectangle. Nous devons développer notre football. Ils n’ont rien à gagner et rien à perdre. Je m’attends à un PSG remonté contre nous, mais nous allons essayer d’obtenir quelque chose et de nous qualifier. Vous devez avoir la conviction d’obtenir quelque chose là-bas. Avec la confiance des dernières semaines, nous verrons ce que cela donnera. »